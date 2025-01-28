БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Латышские националисты дали предметный урок «правильным» русским журналистам

Латышские националисты дали предметный урок «правильным» русским журналистам

Артур КОНДРАТЕНКО  31 декабря 2024 г. на латвийском телеканале LTV-7 состоялся последний эфир русского вещания, закрытого по настоянию националистов.

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