Substack предоставляет гарантию финансирования в размере 20 млн долларов, чтобы побудить создателей контента перейти на его платформу

В четверг компания Substack объявила о запуске своего фонда Creator Accelerator Fund, который предоставляет гарантию финансирования в размере 20 миллионов долларов, чтобы помочь создателям увеличить свою аудиторию и перевести своих платных подписчиков с другой платформы, основанной на подписке (Patreon, Supercast и другие), на Substack.