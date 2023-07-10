Дело о смертельной драке с юристом Понасенкова* передают в СК

Известия Уголовное дело, возбужденное в отношении юриста историка и блогера Евгения Понасенкова* Рамиса Зарипова передают для расследования в управление Следственного комитета РФ по Москве, сообщил 10 июля источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.