Похоронила бывшего мужа и стала отшельницей: как живёт звезда «Золушки» Юлия Маврина

Звезда новогоднего мюзикла «Золушка» Юлия Маврина уже много лет не появляется на экранах. Жизнь актрисы разделилась на «до» и «после» после трагедии: её бывший муж, дирижёр Святослав Лютер, отвёз их общую дочь к матери, а через несколько часов покончил с собой.