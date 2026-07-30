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Похоронила бывшего мужа и стала отшельницей: как живёт звезда «Золушки» Юлия Маврина

Похоронила бывшего мужа и стала отшельницей: как живёт звезда «Золушки» Юлия Маврина

Звезда новогоднего мюзикла «Золушка» Юлия Маврина уже много лет не появляется на экранах. Жизнь актрисы разделилась на «до» и «после» после трагедии: её бывший муж, дирижёр Святослав Лютер, отвёз их общую дочь к матери, а через несколько часов покончил с собой.

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