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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» о помощи пострадавшим при теракте в Подмосковье: «Будет серьезная благотворительная повестка на матче с «Ростовом» 

— На матче ближайшего тура «Динамо» — «Ростов» будут мероприятия, связанные с помощью пострадавшим из-за теракта? — Да, обязательно — клуб уже работает над этим.

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