Семьям с детьми и студентами начнут зачислять по 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда Для получнения,необходимо в срок подать заявку на выплату По 8 590 рублей перечислят на карты "Мир" всем россиянам, успевшим подать заявку на выплату.
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