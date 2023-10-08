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Крым Оперативный

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Семьям с детьми и студентами начнут зачислять по 10 тысяч рублей от Пенсионного

Семьям с детьми и студентами начнут зачислять по 10 тысяч рублей от Пенсионного

Семьям с детьми и студентами начнут зачислять по 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда Для получнения,необходимо в срок подать заявку на выплату По 8 590 рублей перечислят на карты "Мир" всем россиянам, успевшим подать заявку на выплату.

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