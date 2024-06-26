Специалист Жлобович: мастер по ремонту техники должен дать гарантию на работу

Хороший мастер по ремонту бытовых приборов должен подробно узнать о проблеме и попросить сделать фото шильдика (ярлыка или наклейки с заводской информацией о модели) до выезда, чтобы приехать на ремонт уже с нужными запчастями.
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