Ледоход в Архангельской области: заторы удерживают ледоход, опасных явлений не зафиксировано

На реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 8:00 13 апреля опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не зафиксировано и не прогнозируетсяПо информации Северного УГМС, из-за отрицательных ночных температур значительных изменений в ледовой обстановке не произошло.