В Новосибирской области с 16 октября прервут показ более 20 телеканалов

Как сообщили в региональном филиале РТРС, c 16 октября новосибирцы останутся без телевизионного и радиосигналов на несколько часов, поскольку на станциях в это время запланированы профилактические или другие работы, требующие отключения передающего оборудования.
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