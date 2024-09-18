Подрывная работа: к чему ведет вторая волна взрывов средств связи в Ливане

Подрывы пейджеров и раций сторонников шиитского движения «Хезболла» продолжились 18 сентября. Нарушение координации между бойцами организации может стать подготовительным этапом перед наземной операцией ЦАХАЛ на юге Ливана, считают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии