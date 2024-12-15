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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп не жалеет, что продлил контракт с «Сити»: «Я бы спал еще хуже, чем сейчас. Точно не уйду, когда мы в таком положении. Я был лучшим с этим клубом и никогда этого не забуду»

Испанец подписал новое соглашение до лета 2027 года. «Абсолютно нет. Я буду жалеть, если уйду сейчас.

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