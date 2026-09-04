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Его ставили выше великих Ларионова и Крутова, а он сбегал из армии и уезжал на заработки на Запад. История Маслова

Его ставили выше великих Ларионова и Крутова, а он сбегал из армии и уезжал на заработки на Запад. История Маслова

Легенда Ленинграда.В истории ленинградского хоккея хватало ярких личностей. Но сегодня речь пойдет не о том человеке, который заколачивал шедевры в каждой игре.

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