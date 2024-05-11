«Остров мертвых» превратился на ярославской сцене в остров живых

Музыкальный фестиваль в Ярославле завершился музыкой Рахманинова, Чайковского и Прокофьева Финальный концерт 16-го Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета собрал в Собиновском зале ярославской филармонии полный зал.
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