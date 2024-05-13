Юрий Ильинов

ВСУ потеряли Patriot из-за попыток сбить российские авиабомбы – Бронк Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два зенитных ракетных комплекса Patriot, так как пытались с их помощью перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, заявил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail. Эксперт подчеркнул, что от подобных бомб непросто защититься из-за того, что их пуски проводятся с дальних рубежей. «К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. <…> Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. <…> Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты», – рассказал Джастин Бронк. Он отметил, что американское ПВО – это чрезвычайно редкое и нужное оружие, поэтому его не следует применять для того, чтобы охотиться на простые в производстве бомбы. Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия, отодвигая украинскую армию в западном направлении.