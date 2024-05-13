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Славянская доктрина

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Реплика о новом министре обороны России

Реплика о новом министре обороны России

Исторические напёрстки Реплика о новом министре обороны России Эпиграф: «Если Набиуллина была министром обороны, а Шойгу председателем ЦБ, то мы бы уже последнего ежа доедали, зато армия Берлин штурмовала» Анекдот такой бродил .

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Юрий Ильинов
ВСУ потеряли Patriot из-за попыток сбить российские авиабомбы – Бронк Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два зенитных ракетных комплекса Patriot, так как пытались с их помощью перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, заявил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail. Эксперт подчеркнул, что от подобных бомб непросто защититься из-за того, что их пуски проводятся с дальних рубежей. «К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. &lt;…&gt; Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. &lt;…&gt; Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты», – рассказал Джастин Бронк. Он отметил, что американское ПВО – это чрезвычайно редкое и нужное оружие, поэтому его не следует применять для того, чтобы охотиться на простые в производстве бомбы. Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия, отодвигая украинскую армию в западном направлении.
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