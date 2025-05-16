В Минздраве рассказали о планах сокращения дефицита врачей

Уменьшить дефицит врачей до конца 2025 года в государственных медицинских организациях РФ до уровня 95% от базового дефицита врачей, существующего на начало 2025 года планирует Министерство здравоохранения России.
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