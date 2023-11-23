РФ увеличит энергоэкспорт в Африку, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион

Первый зам. министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что разрабатывается план увеличения инфраструктуры для экспорта энергии в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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