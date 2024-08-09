Массированная атака ВСУ по Белгородской области: Уничтожено 29 дронов. Пожар на предприятии. Осколками повреждены жилые здания

ВСУ попытались нанести массированный удар по Белгородской области. Силы ПВО сбили над регионом 29 дронов за минувшую ночь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Был сбит, но задачу выполнил: Раскрыт подвиг русских пилотов в Курской области
- "Кинжалы" уничтожили секретный бункер в центре Киева: На Украине полыхает несколько часов. F-16 "проспали". Прилёты по особым объектам
- Миллионная киевская армия оказалась в ловушке: В Британии высказались о вторжении ВСУ в Курск - "Это точка невозврата"
Свежие комментарии