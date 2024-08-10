Россия предупредила Сербию о готовящихся массовых беспорядках с целью государственного переворота

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня журналистам, что Россия передала ему информацию о массовых беспорядках, планируемых в стране с целью осуществления государственного переворота при поддержке западных сил.
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