В КФУ напомнили об астрономических явлениях во время новогодних выходных

С новогодние выходные татарстанцы смогут увидеть большое Солнце и пик звездопада Квадрантиды. Оба астрономических явления произойдут уже завтра, 3 января, сообщил медиапорталу КФУ научный руководитель Астрономической обсерватории им.
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