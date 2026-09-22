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Не стройте иллюзий о пророссийской оппозиции в Европе, – эксперт

Даже смена власти в странах Европы навряд ли автоматически приведёт к былой нормализации отношений. Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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