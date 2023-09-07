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Врио главы Запорожской области: Несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Энергодаре

Врио главы Запорожской области: Несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Энергодаре

Сегодня украинские формирования, помимо налетов БПЛА на Ростов-на-Дону, Московскую и Брянскую области, совершили очередное военное преступление в Запорожской области.

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