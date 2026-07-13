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От статных юношей до суровых генералов: как выглядели в молодости актеры сериала «Невский»

Поклонники криминальных драм с нетерпением ждут продолжения популярного телесериала «Невский». За годы трансляции зрители привыкли к лицам ключевых исполнителей и хорошо помнят, как они выглядели на старте проекта.

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