Times: в пограничном Ужгороде не утихают ночные тусовки, хотя молодёжь боится мобилизации

В Ужгороде, который расположен на крайнем западе Украины, молодёжь продолжает веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не введён комендантский час и нет риска пострадать от боевых действий.
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