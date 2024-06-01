Дмитрий Медведев: в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал - это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф

Если раньше рисовали красные линии, то ныне ими уже гремят. Но очень тупой запад почему то не пугается понтов, уже привык

михаил некрасов

И если РОССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДУМА ЗНАЕТ ЭТО УЖЕ К ЛУЧШЕМУ.. И и что важно для россиян в целом определиться в какого БОГА признать Первое Высшего РАЗУМА или просто Бог и ХРИСТА а с другой СТОРОНЫ признать мои работы верными и признать меня человека делающий погоду и контакты мои с ВЫСШИМ РАЗУМОМ СОСТОЯЛИСЬ.. им этого момента после признание наука и правительства и армия усилиться боеготовность в десятки и того более раз