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Номер не прошел: беженку с Украины, проживающую в Европе не пропустили в Белоруссию – завернули назад за русофобские высказывания

Номер не прошел: беженку с Украины, проживающую в Европе не пропустили в Белоруссию – завернули назад за русофобские высказывания

Номер не прошел: беженку с Украины, проживающую в Европе не пропустили в Белоруссию – завернули назад за русофобские высказывания Ольга БезродняяУкраинка, стремившаяся начать новую жизнь в Беларуси, оказалась перед закрытой дверью, и причина её задержания оказалась неожиданной.

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