Номер не прошел: беженку с Украины, проживающую в Европе не пропустили в Белоруссию – завернули назад за русофобские высказывания Ольга БезродняяУкраинка, стремившаяся начать новую жизнь в Беларуси, оказалась перед закрытой дверью, и причина её задержания оказалась неожиданной.