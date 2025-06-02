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Царьград

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Взрывчатку на мосту под Брянском заложили в день трагедии. Источник сообщил подробности

Взрывчатку на мосту под Брянском заложили в день трагедии. Источник сообщил подробности

Новые подробности в деле о подрыве моста в Брянской области: опоры переправы осматривали за сутки до трагедии и ничего не нашли.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Так почему же коммерсантам стало не выгодно охранять стратегические объекты ржд и мосты?
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10 час.
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