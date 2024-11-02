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“Питы – тоже “люди!” Не нужно уничтожать их ради мифа…” Парень спасает собак из приютов и прививает им солнечный характер!..)

Парень по имени Джон Манцинетти проживает в Лос-Анджелесе. Его семья находится далеко, и девушки у него нет, поэтому иногда ему становилось очень тоскливо, когда он приходил домой в пустую квартиру.

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