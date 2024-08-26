На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильных предсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.
О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности
Комментарии
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L
Leonid
...какая-то мутная статейка.... никакой конкретики... ...аффтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
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10 час.
Анна Ахметзянова
Пока Медведев у власти,которым управляет Сердюков(обобравший российскую армию) ,все начинания путинской команды идут в никуда....Медведев может и умный и хитрый,но... только для себя ,любимого.
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10 час.
Алатырка
Странные у автора расчёты. И параметры сравнения. В СССР все было государственными стройка и нпз. Сейчас это все частное. И строили дохренилион, по тому, что бабло пилили на субсидиях и помощи в виде снятия процентов, налогов и тп и тд. В общем фабула статьи- в огороде бузина, в куеве- дядька
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9 час.
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