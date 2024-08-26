Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    А я Монтян с первых выступлений ненавижу.Может быть она и права в некоторых моментах,но она ненавидит нас и давать ей...Монтян стращает: ...
  • лина любимцева
    Даже удивительно, что подобные чиновники еще существуют...Есть предложение:...
  • лина любимцева
    Они там уже СОВСЕМ С УМА СОШЛИ в том Ростове?!!  Этот город всегда был поражен  коррупцией, еще с советских времен.  ...Есть предложение:...

О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильных предсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Leonid
...какая-то мутная статейка.... никакой конкретики... ...аффтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
Ответить
10 час.
Анна Ахметзянова
Пока Медведев у власти,которым управляет Сердюков(обобравший российскую армию) ,все начинания путинской команды идут в никуда....Медведев может и умный и хитрый,но... только для себя ,любимого.
Ответить
10 час.
Алатырка
Странные у автора расчёты. И параметры сравнения. В СССР все было государственными стройка и нпз. Сейчас это все частное. И строили дохренилион, по тому, что бабло пилили на субсидиях и помощи в виде снятия процентов, налогов и тп и тд. В общем фабула статьи- в огороде бузина, в куеве- дядька
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх