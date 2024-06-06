Стало известно, почему ВСУ сменили тактику под Харьковом: новости СВО на утро 7 июня

В ЛНР рассказали о самостоятельной модернизации ВСУ бронетехники НАТО. Стало известно, почему ВСУ сменили тактику под Харьковом По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, действия ВСУ под Харьковом могут быть связаны с подготовкой Киева к будущему «саммиту мира» в Швейцарии.
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