Стало известно, почему ВСУ сменили тактику под Харьковом: новости СВО на утро 7 июня

В ЛНР рассказали о самостоятельной модернизации ВСУ бронетехники НАТО. Стало известно, почему ВСУ сменили тактику под Харьковом По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, действия ВСУ под Харьковом могут быть связаны с подготовкой Киева к будущему «саммиту мира» в Швейцарии.