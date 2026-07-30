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Внимание, Пенза! Гарь и дым накрывают город: жителей предупредили

Внимание, Пенза! Гарь и дым накрывают город: жителей предупредили

В Пензе предупредили жителей о возможном задымлении после атаки на склад Wildberries Жителей Пензы предупредили о возможном распространении дыма из-за пожара на складе одного из крупнейших маркетплейсов.

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