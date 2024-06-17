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НАТО не будет увеличивать количество ядерных боезарядов на вооружении

НАТО не будет увеличивать количество ядерных боезарядов на вооружении

НАТО не планирует увеличивать количество ядерных боезарядов на вооружении. Об этом после встречи с президентом США Джо Байденом заявил журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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