НАТО не будет увеличивать количество ядерных боезарядов на вооружении

НАТО не планирует увеличивать количество ядерных боезарядов на вооружении. Об этом после встречи с президентом США Джо Байденом заявил журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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