“Площадь благоустройства порядка 8 гектаров”: судьба донецкого “Гулливера” решена Парк Шахтостроителей в Калининском районе Донецка, больше известный как “Гулливер”, благоустроят уже в этом году.
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