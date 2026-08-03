Первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил дебютный полет

max.ru/Объединенная авиастроительная корпорация Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой дебютный полет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) компании "Ростех".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии