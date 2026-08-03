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Первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил дебютный полет

Первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил дебютный полет

max.ru/Объединенная авиастроительная корпорация Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой дебютный полет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) компании "Ростех".

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