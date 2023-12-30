Психолог Ирина Дережова на примере таксистов объяснила, что в государстве нужно менять, и главное — каким образом

Ассоциация самозанятых России направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от необходимости проходить ежедневные технические и медицинские осмотры.
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