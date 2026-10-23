Казахстанские пара велосипедисты заняли весь пьедестал в шоссейных гонках на V Азиатских Пара играх: Наиль Ермуханбет и Анастасия Калаус завоевали золото в классах B и женском заезде, а Кирилл Илюкевич и Жулдыз Кайнарова принесли команде серебро.