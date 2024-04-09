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Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»

Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»

Иран открыл новое консульство в Дамаске, столице Сирийской Арабской Республики. Открытие нового консульства осуществляется через несколько дней после израильского удара по зданию консульской службы Исламской Республики, в результате которого погибли несколько человек, включая двух генералов, представителей высшего командного состава КСИР.

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