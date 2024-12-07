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«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева* высказалась о возвращении в России

«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева* высказалась о возвращении в России

Телеведущая уже несколько лет живет в Испании ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS Татьяна Лазарева*, известная телеведущая, которая в настоящее время проживает в Испании, высказала желание вернуться на родину.

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Комментарии
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Галина Друзина
Нечего ей в России делать, обосрала Россию, больше чем насрала в унитаз за свою жизнь.
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