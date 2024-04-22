Ontology (ONT) вырос на 70% на фоне запуска фонда с капиталом $10 млн

На фоне растущего интереса к Web3 команда Ontology (ONT) объявила о существенном стимуле в размере 10 миллионов долларов, направленном на содействие инновациям в децентрализованных службах цифровой идентификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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