Почасовой график отключения света в Симферополе 19 июля

Сегодня в Симферополе будут происходить отключения электроснабжения, ориентировочно на 3 часа. Это связано с проведением внеплановых работ в электросетях, с целью сохранения целостности энергосистемы Республики Крым.
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