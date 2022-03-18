Алиса Лью и ее отец подверглись шпионажу со стороны Китая

Американская фигуристка Алиса Лью и ее отец Артур подверглись шпионажу со стороны китайских властей. Ранее Министерство юстиции США обвинило пять человек в том, что они в интересах правительства Китая преследовали китайских диссидентов и членов их семей в Соединенных Штатах.