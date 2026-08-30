Настя Каменских объяснила переход на русский в соцсетях ситуацией на Украине

Осудившая спецоперацию певица Настя Каменских заявила, что перешла на русский язык в соцсетях из-за политических причин.
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