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Настя Каменских объяснила переход на русский в соцсетях ситуацией на Украине

Настя Каменских объяснила переход на русский в соцсетях ситуацией на Украине

Осудившая спецоперацию певица Настя Каменских заявила, что перешла на русский язык в соцсетях из-за политических причин.

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