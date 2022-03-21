Фриц нанес Надалю первое поражение в сезоне и впервые выиграл «Мастерс»

Американец Тэйлор Фриц в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Рафаэля Надаля – 6:3, 7:6. 24-летний Фриц выиграл второй титул в карьере и впервые победил на «Мастерсе».
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