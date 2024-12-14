NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7, и 350 Вт TBP Ранее говорилось о спе...

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7, и 350 Вт TBPРанее говорилось о спецификациях NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, в которых упоминалось про количество ядер GPU и его TGP, а теперь есть больше информации об этом конкретном образце.