Краматорск готовится к штурму. Даже украинские пропагандисты прощаются с городом. Военкор Дмитрий Стешин с болью констатирует: "Краматорск жалко, ВСУ из города не уйдут просто так, пока все не разрушат.
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