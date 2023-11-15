Индекс МосБиржи откатился ниже 3200 пункта на старте торговой сессии

Российский рынок открыл торги в среду, 15 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,75%, до 3 188,29 пункта, индекс РТС слабеет на 0,22%, до 1114,53 пункта.