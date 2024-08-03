Чемпион мира Сергей Бобровский проведет тренировку в Санкт-Петербурге

Со всеми вратарями Академии СКА В среду, 7 августа, в Хоккейном городе тренировку со всеми вратарями Академии СКА проведет один из лучших голкиперов мира, хоккеист сборной России, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии