Жуков не смог в суде доказать, что создал песни группы "Руки вверх!"

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не смог подтвердить в суде свое участие в создании музыкальных произведений из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов» в рамках спора с продюсером Андреем Маликовым .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии