Описан новый фенотип редкого генетического заболевания с уникальным молекулярным механизмом

Специалисты Отдела функциональной геномики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова описали семь пациентов с патогенными вариантами в гене TBCE, которые имеют новый, ранее неизвестный в литературе фенотип.
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