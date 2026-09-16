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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 3 поражения в 6 матчах сезона. Обыграли лишь «Ипсвич» и «Сабах»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 6 матчей во всех турнирах с начала сезона. Сегодня команда под руководством Майкла Кэррика вылетела из Кубка английской лиги в 3-м раунде, проиграв « Брайтону » (2:3).

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