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Общественный штаб Москвы: Первый день голосования на выборах прошел штатно

Общественный штаб Москвы: Первый день голосования на выборах прошел штатно

Первый день выборов в Москве прошел штатно. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00.  Онлайн-голосование на http://elec.

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Геннадий Бережнов

Много говорим о выборах, однако главного изъяна никто не называет. Голосуем за партии претенденты, а кто будет от них в Думе мы и не знаем. А есть списки, которые партия сама составляет и направляет в Думу. А там те люди которые поддерживают партию рублём и это однозначно! Вот они и есть те кто в очереди и сядут в Думу. Эти списки должны быть перед выборами утверждены и опубликованы для народа! Это однозначно!!!!!